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По программе «7-20-25» одобрено 9 322 заявок на предоставление займа
22 Июля 2019 21:25 73
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 22 июля 2019 года принято 15 764 заявки на получение займа на сумму 177,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
Из них одобрено 9 322 заявки на предоставление займа на сумму 107,2 млрд тенге.
При возникновении вопросов по программе «7-20-25» просим обращаться в ипотечную организацию «Баспана» по круглосуточному номеру + 7 (727) 227-20-25». Также Вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации по ссылке: http://www.baspana72025.kz/.
Ключевые слова: Жилье,
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