+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

По проекту «Бастау бизнес» обучены 1228 жителей Мангистауской области

2 Марта 2022 22:04
Поделиться:
По проекту «Бастау бизнес» обучены 1228 жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Участники проекта «Бастау бизнес» в этом году смогут проходить обучение в режиме онлайн. Об этом сообщил руководитель отдела Палаты предпринимателей Мангистауской области Аманат Махмутов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Молодые предприниматели получают гранты в Атырау
Палата предпринимателей и департамент полиции в Костанае подписали меморандум Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса В Казахстане провели ревизию требований в сфере регулирования бизнеса

По его словам, онлайн-обучение проекту «Бастау бизнес» в регионе начнется в конце марта.

«Это решение принято по всей стране. Заявки на обучение принимаются в государственной информационной системе «Электронный рынок труда» на портале Business.Enbek,

Информация о том, что претендент входит в целевую группу, проверяется в течение 10 календарных дней после подачи заявки на портале Business. После одобрения заявка автоматически направляется на портал Atameken Academy для прохождения онлайн-обучения. Продолжительность бесплатного обучения не превышает 25 календарных дней», - проинформировал Аманат Махмутов.

С его слов, в 2021 году в Мангистауской области по проекту «Бастау бизнес» на средства республиканского бюджета обучены 798 слушателей. Еще 430 человек прошли обучения за счет местного бюджета. Обучение из-за пандемии проводилось в режиме онлайн.

В целом, за счет средств республиканского и местного бюджетов план обучения выполнен на 153%. В 2021 году 703 слушателя получили 1,3 млрд тенге. Общая сумма их обучения составила 1,3 млрд тенге. 501 человек стал обладателем гранта на 292,2 млн тенге, 128 получили микрокредиты на 622,8 млн тенге, еще 338,7 млн тенге выданы через МФО «Атамекен», остальная сумма получена от кредитных товариществ.

На брифинге спикеру поступило несколько вопросов от жителей области. В частности, они интересовались тем, кто может принять участие в программе, в каком объеме будут выдаваться гранты и какая будет поддержка в рамках проекта.

По словам спикера, в проекте «Бизнес бастау» могут принять участие только безработные граждане. А для получения безвозвратного гранта обязательно наличие сертификата об обучении.

Кроме того, Аманат Махмутов посоветовал в ближайшее время начать бизнес, связанный с туризмом. Поскольку количество туристов, посещающих в регион, растет, а развлекательных центров больше не становится.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
Молодые предприниматели получают гранты в Атырау
Палата предпринимателей и департамент полиции в Костанае подписали меморандум
Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса
В Казахстане провели ревизию требований в сфере регулирования бизнеса
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
3 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
6 600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию
Читайте также
Ветеранам вручили продуктовые наборы в Актау
Лапароскопические операции проводят в Бейнеу
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив