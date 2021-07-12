По проекту Ashyq в Алматы выписано 32 штрафа на посетителей с «красным» статусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций рассказал об эффективности проекта Ashyq. С 10 июня по итогам мониторинга оштрафованы 32 алматинца, нарушивших режим изоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня анализ работы проекта Ashyq показал, что данная система наиболее эффективна в контроле за соблюдением режима изоляции зараженными и недопущении распространения инфекции. При сканированиях с 9 апреля по 8 июля 2021 года на объектах общепита выявлены 323 человека с «красным» статусом, среди посетителей фитнесов, бассейнов – 164, кинотеатров – 79, ТРЦ – 24, ЦОНов – 21. На нарушителей режима с 10 июня наложено 32 штрафа по 30 МРП, из них 10 - за последнюю неделю», - сообщил Жандарбек Бекшин.

Проверяющие проводят разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости выполнения требований по фиксации посетителей и недопущения заражений на объекте.

«Мы вновь просим граждан города оказать содействие в борьбе с распространением коронавируса, вакцинироваться и обязательно проходить регистрацию посещения объектов в системе Ashyq. А также проявить социальную ответственность и не посещать общественные места при наличии положительного теста на коронавирус», - призвал Жандарбек Бекшин.

По данным системы Ashyq, в городе Алматы с 28 июня по 1 июля 2021 года в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства подтвержден «красный» статус у 28 жителей и «желтый» статус - у 9 человек.

Чаще всего «красный» статус выявляют у посетителей объектов общественного питания, фитнес-центров, кинотеатров и аэропорта.



