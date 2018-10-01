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По прибытии позвали в гости - представитель ООН о гостеприимстве казахского народа

9 Октября 2018 18:14 126
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По прибытии позвали в гости - представитель ООН о гостеприимстве казахского народа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий представитель ООН Ханифа Мезуи выразила благодарность гостеприимству казахского народа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ханифа Мезуи выполняет обязанности старшего советника по гуманитарным вопросам и развитию гражданского общества Альянса цивилизаций.

«Я хотела бы поприветствовать молодежь Казахстана. Я очень впечатлена воспитанием местных ребят. Сразу по прибытии в Астану одна из моих студенток пригласила меня к себе домой. Я побеседовала с ее мамой и, действительно, была очень тронута таким гостеприимством. Ведь спустя час после моего прибытия меня сразу позвали в гости. Там я поближе познакомилась с казахстанской молодежью. Они интересовались, на каком уровне рассматриваются вопросы религии в ООН. Здешняя молодежь умеет не просто слушать, а также выражать свои мысли», - сказала Ханифа Мезуи.

По ее словам, на сегодня Организация Объединенных Наций уделяет пристальное внимание вопросам межрелигиозного согласия.

Напомним, 10-11 октября пройдет VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В его открытии примут участие президент Сербии Александр Вучич и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Председателем на заседании выступит Глава государства Нурсултан Назарбаев.

 

Автор: Арман Аскаров

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

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Ключевые слова: Съезд мировых религий, Астана, Религия, ООН,
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