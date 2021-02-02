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    09:44, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    По-прежнему в «красной» зоне по распространению коронавируса - четыре области РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля, в «красной» зоне по-прежнему находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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