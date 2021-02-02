По-прежнему в «красной» зоне по распространению коронавируса - четыре области РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля, в «красной» зоне по-прежнему находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ».

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.