По предварительным данным, найденные в Актюбинской области обломки принадлежат геофизической ракете - Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК сообщает, что, согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт оборонного ведомства Казахстана.
Минобороны намерено изменить соглашения по использованию полигонов с РФ после падения обломков ракеты
«На месте падения проведены замеры радиационного фона, взяты пробы почвы, осадков в виде снега. Обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям Актюбинской области. Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественный радиационный фон местности», - отмечают в Минобороны РК.
Также сообщается, что «информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки ракеты принадлежат ракете «Искандер-М», не находит подтверждение». В Минобороны РК напомнили, что полигоны на территории Казахстана арендуются Российской Федерацией в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года. Министерством будет инициировано внесение поправок в данное соглашение, в первую очередь, по усилению мер безопасности при использовании полигонов.
Как сообщалось ранее, 9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было.В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет.
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