По предварительным данным, на выборах президента Кыргызстана лидирует Садыр Жапаров - ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 20 часов 41 минут наибольше количество голосов на досрочных выборах президента Кыргызстана набрал кандидат Садыр Жапаров. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснила глава ЦИК КР, данные являются предварительными и получены из 87% автоматизированных считывающих урн.
Процентаж набранных кандидатами в президенты Кыргызстана голосов избирателей, согласно приведенным главой ЦИК КР предварительным данным, выглядит следующим:
Жапаров Садыр - 79,44%
Исаев Канатбек - 0,58%
Арстанбек Мыктыбек - 1,63%
Сооронкулова Клара - 0,96%
Ташов Имамидин - 1,19%
Тагаев Рашид - 0,00%
Сегизбаев Абдил - 1,43%
Мадумаров Адахан - 6,53%
Касенов Аймен - 0,89%
Кочкоров Улукбек - 0,7%
Байгуттиев Женишбек - 0,09%
Абакиров Эльдар - 0,46%
Асанов Курсан - 0,49%
Абдылдаев Арстанбек - 0,08%
Джеенбеков Равшан - 0,19%
Калмаматов Бактыбек - 0,51%
Тольбаев Бабыржан - 2,24%
Иманалиев Каныбек - 0,16%
Против всех – 1,29%.
Отмечается, что кандидат в президенты КР, чтобы победить на выборах, должен набрать более 50% голосов от числа проголосовавших.
Всего, по предварительным данным, в выборах приняли участие 1 млн 213 тыс. 16 человек, что составляет 34,4% от общего числа избирателей.