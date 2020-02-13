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По поручению акима Алматы освещение проведут еще на 279 улицах и в 27 дворах

13 Февраля 2020 15:52
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По поручению акима Алматы освещение проведут еще на 279 улицах и в 27 дворах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима Алматы в Медеуском районе освещение установят на 279 улицах и в 27 дворах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня на площадке пресс-центра акимата города Алматы аким Медеуского района Султанбек Мекежанов рассказал о ходе исполнения поручения акима города Бакытжана Сагинтаева по освещению улиц мегаполиса.


Ранее Бакытжан Сагинтаев поручил обеспечить проведение уличного освещения на территории всего города до конца 2020 года.
«В рамках поручения акима города мы по прошлому году провели инвентаризацию. В результате было выявлено большое количество улиц с отдельными участками, где уличное освещение у нас не работало. За прошлый год мы установили 1084 светоточек на 19 улицах», — рассказал Султанбек Мекежанов.
Дополнительно аким Медеуского района сообщил, что вторым этапом в рамках выполнения поручения акима в текущем году планируется осветить отдельные участки на 279 улицах и 27 дворов с установкой 6200 светоточек.

Кроме того, в дополнение к освещению до конца года будет полностью завершен их капитальный ремонт. В ходе брифинга Султанбек Мекежанов подчеркнул, что неосвещенные улицы были выявлены путем обсуждения этой темы с населением на площадке в социальных сетях.



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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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