По полмиллиона тенге за квартиру по госпрограмме собирал мошенник в Жамбылской области

Очередную мошенническую схему с квартирами разоблачили полицейские Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 23-летняя местная жительница обратилась с заявлением, в котором сообщила, что несколько месяцев назад передала полмиллиона тенге своему знакомому, который пообещал помощь в получении квартиры по государственной программе.

Сотрудниками полиции установлен и задержан 26-летний подозреваемый.

Выяснилось, что в 2021 году он также обещал помощь с приобретением жилья еще одной женщине, взяв при этом у нее 550 тысяч тенге. За неоднократное совершение мошеннических действий в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он был водворен в изолятор временного содержания.

Департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует не доверять людям, обещающим посредничество в приеме на учебу, работу, получении недвижимости либо каких-либо документов. Необходимо получать государственные услуги только в специальных государственных органах или на официальных порталах.