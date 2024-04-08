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    18:00, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    По полмиллиона тенге за квартиру по госпрограмме собирал мошенник в Жамбылской области

    мошенник
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    Очередную мошенническую схему с квартирами разоблачили полицейские Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 23-летняя местная жительница обратилась с заявлением, в котором сообщила, что несколько месяцев назад передала полмиллиона тенге своему знакомому, который пообещал помощь в получении квартиры по государственной программе.

    Сотрудниками полиции установлен и задержан 26-летний подозреваемый.

    Выяснилось, что в 2021 году он также обещал помощь с приобретением жилья еще одной женщине, взяв при этом у нее 550 тысяч тенге. За неоднократное совершение мошеннических действий в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он был водворен в изолятор временного содержания.

    Департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует не доверять людям, обещающим посредничество в приеме на учебу, работу, получении недвижимости либо каких-либо документов. Необходимо получать государственные услуги только в специальных государственных органах или на официальных порталах.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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