По подозрению в вымогательстве в Атырау задержан адвокат

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За вымогательство в Атырау задержан адвокат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау по подозрению в вымогательстве задержан адвокат. Деньги он вымогал у граждан Узбекистана, которые и обратились в правоохранительные органы. Следственный суд санкционировал для задержанного содержание под стражей в СИЗО сроком на 2 месяца. Ведётся досудебное расследование по п.2 и 3 ч.2 ст. 194 УК РК (Вымогательство, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору)», - проинформировали в пресс-службе суда.