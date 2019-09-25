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По подозрению в вымогательстве в Атырау задержан адвокат

25 Сентября 2019 19:00
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По подозрению в вымогательстве в Атырау задержан адвокат

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За вымогательство в Атырау задержан адвокат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырау по подозрению в вымогательстве задержан адвокат. Деньги он вымогал у граждан Узбекистана, которые и обратились в правоохранительные органы. Следственный суд санкционировал для задержанного содержание под стражей в СИЗО сроком на 2 месяца. Ведётся досудебное расследование по п.2 и 3 ч.2 ст. 194 УК РК (Вымогательство, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору)», - проинформировали в пресс-службе суда.

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Ключевые слова: Атырауская область, Суды,
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Автор:

А. Соколов

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