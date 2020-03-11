Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
По подозрению в убийстве задержан мужчина в Атырау
11 Марта 2020 23:19
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау по подозрению в убийстве задержанмужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеУбийство продавщицы в Актюбинской области: оглашен приговор Суд отказал убийце трехлетнего ребенка в смягчении наказания Полицейский найден мертвым в Экибастузе
Убийство произошло в одном из домов микрорайона Нурсая.
В одной из квартир было обнаружено тело мужчины, 1987 года рождения.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель
города, 1988 года рождения. Проводится досудебное расследование по статье
99 Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за убийство», -
сообщили в пресс-службе ДП региона.
Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Задержан еще один организатор финансовых пирамид
- Сенаторы о происшествии в интернате Атырау: Мы детей в обиду не дадим
- Безопасность детей в школах проверит полиция Алматы
- 120 человек искали сбежавших из детской деревни подростков в ВКО
- Житель столицы незаконно хранил патроны
- Обещанием помочь с тендером мошенница выманила у предпринимательницы более 32 млн тенге в Актобе
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047