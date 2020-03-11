По подозрению в убийстве задержан мужчина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау по подозрению в убийстве задержанмужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Убийство произошло в одном из домов микрорайона Нурсая.

В одной из квартир было обнаружено тело мужчины, 1987 года рождения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель

города, 1988 года рождения. Проводится досудебное расследование по статье

99 Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за убийство», -

сообщили в пресс-службе ДП региона.