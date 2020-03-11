+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 2 °С
USD 394.60 EUR 446.02
RUB 5.52 CNY 56.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

По подозрению в убийстве задержан мужчина в Атырау

11 Марта 2020 23:19
Поделиться:
По подозрению в убийстве задержан мужчина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау по подозрению в убийстве задержанмужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В песках Мангистау обнаружен скелет человека
Убийство продавщицы в Актюбинской области: оглашен приговор Суд отказал убийце трехлетнего ребенка в смягчении наказания Полицейский найден мертвым в Экибастузе

Убийство произошло в одном из домов микрорайона Нурсая.

В одной из квартир было обнаружено тело мужчины, 1987 года рождения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель

города, 1988 года рождения. Проводится досудебное расследование по статье

99 Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за убийство», -

сообщили в пресс-службе ДП региона.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив