По подозрению в серии квартирных краж задержали группу воров-рецидивистовв Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столицу двое подозреваемых приехали в конце октября и за это время совершили восемь краж. Орудовали в частном секторе на территории всего города, проникая в дома путем отжима окон. Похищали золотые изделия, компьютерную технику, сотовые телефоны, игровые приставки и вещи. Краденые вещи сбывали скупщикам на крытом рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отдела полиции района «Сарыкарка» задержаны двое жителей Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, в возрасте 30-ти и 25-ти лет. Установлено, что подозреваемые ранее неоднократные судимые за кражи и грабежи, разыскиваются за совершение аналогичных преступлений на территории города Алматы. Кроме того, один из них, в апреле 2021 года был осужден за совершение пяти эпизодов квартирных краж и приговорен к ограничению свободы в Алматинской области.

В настоящее время, задержанные в совершении преступлений признались, проверяется их причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП, проводится досудебное расследование.

«Уважаемые жители и гости столицы, просим вас проявлять бдительность. Кража личного имущества является наиболее распространенным видом преступлений. Чтобы не стать жертвой квартирных воров не оставляйте без присмотра ваши квартиры, владельцам частных домов рекомендуем оборудовать жилище охранной сигнализацией», - предупредили полицейские.