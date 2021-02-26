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    16:20, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    По подозрению в продаже продуктов, предназначенных для онкобольных детей, задержан руководитель санатория «Алатау»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится расследование в отношении главы клиники «Алатау» по подозрению в хищении и продаже продуктов для онкобольных детей. Об этом сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бекайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Досудебное расследование находится в производстве в отношении директора детского клинического санатория «Алатау» Министерства здравоохранения страны. В отношении подозреваемого избрана мера - домашний арест. Иная информация в интересах следствия не подлежит», - сказал Данияр Бекайдаров, отвечая на соответствующий вопросы журналистов на брифинге.

    Отметим, ранее детский омбудсмен Аружан Саин рассказала о хищениях денежных средств, продаже продуктов питания, предназначенных для детей с онкологическими заболеваниями в республиканском детском клиническом санатории «Алатау», который находится в ведомстве министерства здравоохранения.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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