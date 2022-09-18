По подозрению в причастности к смерти 3-летнего ребенка задержали жительницу Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - По подозрению в причастности к смерти 3-летнего ребенка задержана 23-летняя жительница Талдыкоргана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 сентября в одной из больниц Талдыкоргана скончался 3-летний мальчик. Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения в виде травм головы.

По подозрению в причастности к его смерти была задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее присматривала за ребенком. Девушку поместили под стражу в изолятор временного содержания, однако позднее городской суд санкционировал в отношении подозреваемой «домашний арест».

Расследование по факту с назначением экспертиз проводится по ст.106 ч.3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции.