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По подозрению в получении взятки задержан сотрудник Антикора в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
2 Июля 2021, 12:35
По подозрению в получении взятки задержан сотрудник Антикора в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по подозрению в получению взятки в особо крупном размере задержан сотрудник Антикоррупционной службы по Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, 1 июля департаментом собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области задержан офицер Антикоррупционной службы по Атырауской области за получение взятки в крупном размере.
Подозреваемый в получении взятки помещён в изолятор временного содержания управления полиции города Атырау.
Задержание произвели специально прибывшие в Атырау из столицы сотрудники департамента собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции РК.

По предварительной информации, сотрудник оперативного управления Антикоррупционной службы потребовал у руководителя одной из компаний из Павлодара 21 млн тенге за непривлечение его к уголовной ответственности.


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