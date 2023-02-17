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По подозрению в получении взятки задержали заместителя акима района в Караганде

17 Февраля 2023, 16:44
По подозрению в получении взятки задержали заместителя акима района в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана, курировавший вопросы ЖКХ, а также руководитель отдела того же акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О задержании заместителя акима района имени Алихана Бокейхана сообщил руководитель Департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев во время брифинга с журналистами. По его словам, по этому делу также был задержан руководитель одного из отделов данного акимата. Как выяснилось, чиновники подозреваются в получении взятки от предпринимателя в размере 500 тысяч тенге.

«Факт был. Я подтверждаю данный факт. Задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель отдела. Последний выступал посредником. Они получили 500 тысяч тенге от предпринимателя за непосредственно выполнение функций, входящих в их обязанности. В настоящее время расследуется уголовное дело по этому поводу. Оно еще не завершено. Согласно статье 201 УПК РК мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования», - сообщил Мурат Тюлеубаев.

В настоящий момент дело находится в суде. И окончательный вердикт еще не вынесен.


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