По подозрению в коррупции задержан руководитель филиала КТЖ в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре задержан руководитель филиала АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент экономических расследований по Павлодарской области задержал руководителя филиала АО «НК «КТЖ» по Павлодарской области, который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе.

Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение 4 лет ежемесячно незаконно получал от 8 до 10 тысяч тенге.

Проводится расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.