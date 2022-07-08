8 Июля 2022 07:30

По поддельным садовым книжкам пытаются оформить участки в новых жилых массивах Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре решают проблемы, связанные с территориями, вошедшими в черту города за последние годы. Ведется активная работа по вовлечению этих жилых массивов в городскую инфраструктуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Садово-огороднические товарищества, возникшие близ Тараза в 70-е годы прошлого века, со временем разрослись, и здесь появилось несколько десятков дачных массивов. Для многих жамбылцев и кандасов-переселенцев дачные участки стали основным местом жительства и источником дохода.

В 2010 году рост населения Тараза вызвал необходимость расширить границы областного центра за счет территорий близлежащих районов и дачных массивов. Таразу передали часть земель Байзакского и Жамбылского районов, а также 50 дачных массивов. Территория областного центра расширилась с 12 833 до 18 787 гектаров.

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель, временно исполняющий обязанности акима города Тараза Кайрат Исмаил, сейчас эти жилые массивы активно обеспечиваются инженерной инфраструктурой - водоснабжением, газо- и электрификацией. Регулярные автобусные маршруты соединяют дачные массивы и центр города.

Однако с оформлением в частную собственность бывших дачных участков возникли проблемы. Специалисты проводят разъяснительную работу с населением.

«Раньше люди просто вели на этих территориях дачные хозяйства. А сейчас эти участки находятся в составе города, и владельцы могут использовать участки для строительства ИЖС, либо для ведения подсобного хозяйства. И если раньше эта земля использовалась как дачный участок, была в аренде, то сейчас оформляется частное право. Но это при условии, что человек до этого не получал бесплатно от государства участок под индивидуальное жилищное строительство. И теперь они должны перерегистрировать свой участок для ведения подсобного хозяйства либо под ИЖС», - пояснил спикер.

По его словам, в некоторых бывших дачных массивах имеются факты получения садовых книжек обманным путем.

«Это делают для того, чтобы оформить частное право под ИЖС. Якобы несколько лет назад они имели садовый участок, состояли в садово-огороднических товариществах, кооперативах – и на этом основании пытаются получить поддельные садовые книжки. В связи с этим работа по оформлению участков пока приостановилась. Рабочая группа изучает документы, садовые книжки. Запрашивают документы, которые в архив сданы. Надеемся оперативно решить вопрос с законным оформлением земельных участков», - сообщил Кайрат Исмаил.

Городские власти надеются, что серьезную для региона проблему с выделением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство помогут решить новые жилые массивы, развитие вошедших в границу города Тараза новых территорий.

Численность населения города Тараза составляет более 368 183 человек, это 31,9% от общей численности населения Жамбылской области. За годы независимости в Таразе появились новые микрорайоны с символическими названиями «Астана» и «Байтерек». Жилые массивы, выросшие на пустырях западной окраины областного центра, сегодня имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты.



