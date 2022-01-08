Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

По периметру Алматы выставлены блокпосты

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Января 2022, 17:20
По периметру Алматы выставлены блокпосты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По периметру Алматы выставлены блокпосты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информцентр комендатуры города Алматы.

Напомним, Указом Главы государства на территории страны введено чрезвычайное положение.

Целью введения чрезвычайного положения является устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя Республики Казахстан.

При введении чрезвычайного положения на период его действия предусматриваются основные меры и временные ограничения, в том числе:

установление ограничений на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в местности, где введено чрезвычайное положение,

проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

установление ограничений на въезд в местность, где введено чрезвычайное положение, или на территорию Республики Казахстан, а также выезда из них

В составе блокпостов несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Министерства обороны.

Проверена готовность постов к работе в режиме ЧП: их оснащенность, расстановка техники.

Личный состав, задействованный на вышеуказанных постах, прошел дополнительный инструктаж.

Алматы   Безопасность   МВД РК   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной