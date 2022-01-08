АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По периметру Алматы выставлены блокпосты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информцентр комендатуры города Алматы.

Напомним, Указом Главы государства на территории страны введено чрезвычайное положение.

Целью введения чрезвычайного положения является устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя Республики Казахстан.

При введении чрезвычайного положения на период его действия предусматриваются основные меры и временные ограничения, в том числе:

установление ограничений на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в местности, где введено чрезвычайное положение,

проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

установление ограничений на въезд в местность, где введено чрезвычайное положение, или на территорию Республики Казахстан, а также выезда из них

В составе блокпостов несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Министерства обороны.

Проверена готовность постов к работе в режиме ЧП: их оснащенность, расстановка техники.

Личный состав, задействованный на вышеуказанных постах, прошел дополнительный инструктаж.