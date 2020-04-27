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По одному миллиону тенге  получат ветераны ВОВ в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Апреля 2020, 19:25
По одному миллиону тенге  получат ветераны ВОВ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- По одному млн тенге получат ветераны Великой Отечественной войны в Атырауской области. Денежные выплаты к 9 Мая также предусмотрены для вдов ветеранов, тружеников тыла и ряда других категорий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области проживают восемь ветеранов войны. В Атырау – 7, в Жылыойском районе - 1 и один бывший узник концлагерей. Им предусмотрена выплата в один миллион тенге.

Также единовременные денежные выплаты предусмотрены труженикам тыла, имеющим награды – по 100 000 тенге - это 62 человека. И по 30 000 тенге - труженикам тыла, неимеющим государственных наград, - 2212 человек»,- сообщили в региональной службе коммуникаций.

Всего денежные выплаты предусмотрены для 2283 жителей Атырауской области на сумму 51 млн 297 тысяч тенге.


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