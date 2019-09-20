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вчера 19:55
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вчера 19:42
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вчера 14:31
По обнаружению повешенного полицейского в Павлодаре назначены экспертизы
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Тело удушенного полицейского было найдено в гараже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту следственным подразделением проводится досудебное расследование, управлением собственной безопасности департамента полиции области ведется служебное расследование, о результатах будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Труп мужчины, по данным ведомства, нашли в 07.20 в Павлодаре, в гараже возле дома, по улице Сатпаева.
«В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация не разглашается», - добавили в департаменте.
Напомним, в Павлодаре сегодня нашли тело повешенного стража порядка. По данному факту полиция проводит проверку. Мужчину в декабре нынешнего года исполнилось бы 35 лет. В органах внутренних дел он служил с 2008 года.
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