15 Августа 2022 15:33

По-новому вести статистику цен намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Бюро национальной статистики РК проводят мониторинг цен на различные товары традиционным способом, то есть лично посещают торговые места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В бюро планируют внедрить способ получения информации через систему E-price. Статистика цен будет производиться по данным фискальных чеков. На основе этих данных будут проверяться показатели сотрудников ведомства.

Бюро также планирует стимулировать респондентов, сдающих статотчеты в бумажном виде. Взамен на отчеты, предоставленные в электронном виде, Бюро национальной статистики РК готово предоставлять бесплатный анализ рынка предприятиям.

«К примеру, торговое учреждение представляет свой отчет онлайн. В конце отчетного периода мы можем предложить ему полный анализ рынка, сколько других подобных учреждений существует в регионе, их доля торговли и их объем продаж. То есть готовые маркетинговые исследования. Это будет инструмент, который позволит увидеть эффективность их работы», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

Бюро национальной статистики предоставляет обновленные статистические данные еженедельно. Так, социально-значимые продовольственные товары, включающие 19 наименований, по состоянию на 9 августа 2022 года в годовом выражении подорожали на 18%. Это выше аналогичного периода 2021 года на 1,1 процентных пункта. За неделю, со 2 по 9 августа, цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,2%. Хлеб из пшеничной муки первого сорта в среднем по республике стоит 188 тенге, мука пшеничная первого сорта – 225 тенге, рожки – 265 тенге, рис – 296 тенге, литр подсолнечного масла – 833 тенге, масло сливочное – 3274 тенге.