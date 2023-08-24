По-новому считать зарплату работникам вузов планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова считает, что в стране необходима разработка новой системы оплаты труда работников вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Я в курсе ваших проблем, касающихся заработной платы. В целом считаю, что она должна быть достойной. Необходима разработка новой системы оплаты труда, основанной на грейдах. В классической схеме заработных плат в той схеме, о которой я говорю, зарплата определяется с учетом рынка и установленной шкалы. Изменения зарплаты, перехода от нижнего грейда к более высокому, в пределах шкалы зависит от квалификации, навыков, умений, результатов работы. Такая система является очень гибкой», - скала она во время выступления на форуме высшего образования и науки-2023 в Астане.

Теперь, Министерству высшего образования и науки необходимо разработать типовую систему оплаты труда, которая далее будет адаптирована в каждой организации исходя из специфики.

«Это первая часть работы. Вторая. Если мы перейдем с вами на новую систему оплаты труда профессорско-преподавательскому составу, то нужно изучить отражение в структуре стоимости грантов. Поручаю министерству совместно с вами, с директорами вузов, завершить эту работу до ноября, чтобы до конца года мы с вами определились в целом с новой схемой оплаты труда работников высших учебных заведений», - заключила она.