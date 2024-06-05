По несвоевременно завершенным проектам отмечено удорожание более чем на 60% - ВАП

Более чем в 2 раза вырос объем субвенции регионам за последние 3 года. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Высокий уровень освоения бюджетных средств на центральном уровне с предоставлением большей самостоятельности акиматам в решении региональных задач в отдельных случаях продемонстрировал низкую результативность. Почти 5 трлн тенге составили субвенции регионам за счет передачи целевых текущих трансфертов в базу трансфертов общего характера. Это рост, более чем в 2 раза за последние 3 года, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Он также сообщил, что целевые трансферты составили еще почти 2 трлн тенге, исполнение по которым достаточно высокое – 98%.

- А по факту? Имеет место низкая бюджетная дисциплина. Только по результатам аудита в 4 областях – Абай, Жетысу, Улытау и Алматинской – отмечено несоблюдение нормативных сроков строительства по 27% бюджетных инвестиционных проектов. Реализация отдельных проектов длится до 10 лет. По несвоевременно завершенным проектам уже отмечено удорожание, суммарно более чем на 60%, - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава ВАП добавил, что по остальным только предстоит узнать, во что выльется нерасторопность регионов в реализации важных инженерных и инфраструктурных проектов. В этих 4 регионах произведена оплата за невыполненный объем работы почти на 3,4 млрд тенге.