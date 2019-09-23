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21.09.2019 20:00
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21.09.2019 19:31
По мотивам книги Абиша Кекилбаева «Ұйқыдағы арудың оянуы» снимают фильм
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Идут съемки художественно- документального фильма по мотивам книги А.Кекилбаева «Ұйқыдағы арудың оянуы» («Пробуждение спящей красавицы») Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заявил руководитель Мангистауского областного управления образования Аскар Сейдалиев, передает МИА «Казинформ».
По заявке Мангистауского областного управления по развитию языков, архива и документации в четь 80-летия писателя А.Кекилбаева в рамках цикла «Аңызға айналған абыз» («Мудрец, ставший легендой») был снят фильм «История Великой степи в архивных документах». Главный продюсер фильма - Оралбек Сарыбасов, режиссер - Акбобек Тулжан, авторы сценария: Бактыбай Жайлау и Акбобек Тулжан. Редактор 60-минутного фильма Бактыбай Жайлау.
Также по заявке Мангистауского областного управления образования под руководством О.Сарыбасова сейчас идут съемки художественно-познавательного документального фильма по мотивам книги А.Кекилбаева «Ұйқыдағы арудың оянуы» («Пробуждение спящей красавицы»). Автор сценария и режиссер-постановщик Акбобек Тулжан. Консультантами фильма являются Алкажан Едилхан и Бактыбай Жайлау. 50-минутный фильм будет готов в третьей декаде октября.
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