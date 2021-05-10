По миллиону тенге получили ветераны ВОВ в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области отмечают 76-летие Великой Победы, поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления внутренних дел акимата Жамбылской области, в настоящее время в области проживают 35 ветеранов Великой Отечественной войны.

В связи с празднованием 76-й годовщины Дня Победы каждому оказана социальная помощь в размере одного миллиона тенге. Более 3 400 тружеников тыла получили по 50 тысяч тенге. Такую же сумму получили вдовы воинов, погибших на фронте. Работавшим в период блокады в городе Ленинграде и узникам концлагерей, созданных фашистами и их союзниками, оказана помощь по 60 тысяч тенге.

По данным акимата города Тараза, в областном центре проживают сегодня 20 ветеранов Великой Отечественной войны.

В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории города проводятся мероприятия. КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата города Тараза организовал акцию «Ардагерлерді ардақтайық». В ходе акции добровольцы волонтерских движений «Темірқазық» и «Жалын» занимались уборкой помещений, побелкой, огородными работами в домах ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, что глава региона Бердибек Сапарбаев подчеркнул необходимость лично поздравить каждого участника Великой Отечественной войны, не забыть и о тружениках тыла, и еще раз сказать ветеранам, что мы преклоняемся перед их подвигом и будем всегда об этом помнить.

Напомним, что в 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 4 742 тружеников тыла, 337 вдов и жен инвалидов участников Великой Отечественной войны, трое блокадников и трое узников концлагерей.

Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.