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    16:10, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    По миллиону тенге получили молодые врачи в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В городской поликлинике №1 Петропавловска молодым врачам вручили сертификаты на один миллион тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации медучреждения, денежные сертификаты в качестве подъемного пособия получили восемь молодых врачей. В том числе шесть врачей общей практики, детский невропатолог и врач-оториноларинголог.

    И.о. директора поликлиники Николай Новиков отметил, что медучреждение поддерживает молодые кадры. В частности, тем, кто живет на съемной квартире, выплачивают ежемесячную компенсацию для возмещения расходов по оплате жилья.

    Буквально сегодня пресс-служба акима Северо-Казахстанской области опубликовала список вакансий в медучреждениях города. В Петропавловске дефицит врачей-терапевтов, общей практики, педиатров, эндокринологов, реабилитологов, онкологов, офтальмологов, врачей лучевой диагностики, акушеров-гинекологов, кардиологов, хирургов. Всего в семи больницах и поликлиниках открыты более 100 вакансий.

    В прошлом году аким области Кумар Аксакалов заявил о повышении размера подъемных пособий для врачей. . В апреле этого года теперь уже бывший руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов утверждал, что солидные выплаты позволили привлечь в регион рекордное количество медиков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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