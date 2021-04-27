По миллиону тенге ко Дню Победы выплатят ветеранам ВОВ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с празднованием 76-й годовщины Победы единовременную выплату получат ветераны Великой Отечественной войны из Карагандинской области. Каждому из них выплатят по миллиону тенге. Выплата к праздничной дате осталась на уровне прошлогодней, юбилейной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также в бюджетах городов и районов области предусмотрена единовременная материальная выплата приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны:

- узники концлагерей – 200 тысяч тенге;

- вдовы и жены погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны – 50 тысяч тенге;

- жители блокадного Ленинграда – 200 тысяч тенге;

- труженики тыла, награждённые медалью «За самоотверженный труд в годы ВОВ», – 100 тысяч тенге;

- лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и и медалями бывшего СССР, – 50 тысяч тенге.

В рамках акции «Ардағым-ардагерім» поздравлять ветеранов с праздником и вручать им подарки будут в сопровождении духового оркестра.

Стоит отметить, что в области сегодня проживает всего 46 ветеранов Великой Отечественной войны.