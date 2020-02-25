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По миллиону тенге будет присуждено победителям премии «Тұмар - 2020»

25 Февраля 2020 12:22
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По миллиону тенге будет присуждено победителям премии «Тұмар - 2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная телевизионная премия «Тұмар» состоится 13 марта 2020 года в киноконцертном зале «Казмедиа холл» в городе Нур-Султан. В этом году организаторами введен призовой фонд в размере одного миллиона тенге по десяти номинациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет Национальной премии.

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Четвертая Национальная телевизионная премия «Тұмар» станет особенной - организационный комитет премии, принимая во внимание рекомендации членов жюри прошлых лет и профессионального сообщества, принял решение к статуэтке «Тұмар» прилагать денежное вознаграждение в размере одного миллиона тенге.

В этом году десять номинаций - «Лучший телевизионный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучшее ток-шоу», «Лучшая развлекательная программа», «Лучшая информационная программа», «Лучший телеведущий», «Лучший тележурналист», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший социальный проект», «Лучший региональный телеканал».

По каждой из номинаций в шорт-лист попадут четыре претендента на получение заветной статуэтки «Тұмар» и одного миллиона тенге.

13 марта 2020 года на торжественной церемонии премии казахстанцы узнают, кто возьмет миллион за лучшие телевизионные идеи и проекты.


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Ключевые слова: Нур-Султан, СМИ, Общество,
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