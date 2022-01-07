По мере верификации всех данных будем оперативно информировать общественность – Даурен Абаев
«Мы прекрасно понимаем тот факт, что сегодня абсолютное большинство казахстанцев крайне обеспокоено и пребывает в неведении касательно происходящего в городе Алматы, а также ряде других регионов страны. Сегодня общество хочет понять и получить ответы на многие вопросы. К сожалению, мы не можем дать всю картину событий прямо сейчас и здесь. Большой пласт информации на стадии выявления, уточнения и проверки», - сказал в эфире телеканала «Хабар 24» первый заместитель руководителя Администрации Президента.
«По мере верификации всех данных следственными органами мы будем оперативно информировать общественность, в том числе, восстанавливая работу Интернет-связи во всех регионах страны», заявил Даурен Абаев.
Ранее Д. Абаев сообщил, что сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана.