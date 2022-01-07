РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 07 Январь 2022 | GMT +6

    По мере верификации всех данных будем оперативно информировать общественность – Даурен Абаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев обратился к казахстанцам в связи с последними событиями в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы прекрасно понимаем тот факт, что сегодня абсолютное большинство казахстанцев крайне обеспокоено и пребывает в неведении касательно происходящего в городе Алматы, а также ряде других регионов страны. Сегодня общество хочет понять и получить ответы на многие вопросы. К сожалению, мы не можем дать всю картину событий прямо сейчас и здесь. Большой пласт информации на стадии выявления, уточнения и проверки», - сказал в эфире телеканала «Хабар 24» первый заместитель руководителя Администрации Президента.

    «По мере верификации всех данных следственными органами мы будем оперативно информировать общественность, в том числе, восстанавливая работу Интернет-связи во всех регионах страны», заявил Даурен Абаев.

    Ранее Д. Абаев сообщил, что сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана.

    Теги:
    Даурен Абаев Происшествия, ЧС ЧП-2022 Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!