НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В связи со второй волной коронавирусной инфекции, захлестнувшей Европу, одна из самых маленьких стран континента пытается предпринять серьезные меры: Словакия попытается проверить каждого взрослого в течение следующих двух недель. О масштабной кампании по предотвращению коронавирусной инфекции рассказывается в статье корреспондента газеты «The Wall Street Journal» (США) «По мере того, как COVID-19 накрывает Европу, одна страна пытается протестировать все население» (As Covid-19 Sweeps Europe, One Country Tries to Test the Entire Population) Дрю Хиншоу. МИА «Казинформ» предлагает читателям перевод данной статьи.

В пятницу правительство начало кампанию массового тестирования на севере страны, который сильно пострадал от нового коронавируса. Тысячи людей стали выстраиваться в очередях у школ, ратуш и закрытых бассейнов, которые военные преобразовали в центры тестирования.

Правительство запретило жителям на севере страны покидать свои дома практически по любой причине – если только они не собираются пройти тестирование или не могут показать отрицательный результат.

Официальные лица заявили, что просят каждого жителя старше 10 лет в стране с 5,5 миллионами населения пройти тестирование дважды до 8 ноября. Тех, кто откажется пройти тест, просят остаться дома в течение 10 дней, или им грозит штраф примерно в 1600 евро, что эквивалентно 1891 доллару. Лица старше 65 лет освобождаются от обязательного участия в программе, но приглашаются к нему. Официальные лица заявили, что центры тестирования будут открыты по всей стране к концу следующей недели.

Быстрое тестирование всего населения при обнаружении вспышки сработало в китайском прибрежном городе Циндао в этом месяце: власти проверили более семи миллионов человек после того, как 12 случаев заболевания были зарегистрированы недалеко от городского порта.

Словакия – первая западная страна, пытающаяся совершить подобный подвиг. Многие эпидемиологи и ученые-медики в европейских университетах высказываются за массовое тестирование как решение, которое, хотя и несовершенно, может позволить правительствам изолировать небольшие группы зараженных людей, нежели чем вводить общенациональные ограничения.

«Это путь вперед, в этом нет никаких сомнений», – считает Люк О’Нил, профессор биохимии в Школе биохимии и иммунологии Тринити-колледжа в Дублине. «Это хороший пример. Если он сработает, он будет информативным для остального мира».

В других странах Европы лидеры пытаются не ввергнуть свои и без того проблемные экономики в очередной виток драконовских ограничений. Вместо этого правительства нанимают группы специалистов по отслеживанию контактов, чтобы изучить тех, кто заразился COVID-19, заболеванием, вызванным коронавирусом, и работать в обратном направлении, чтобы определить, кто еще мог быть заражен. Цель состоит в том, чтобы изолировать отдельных людей, а не целые страны.

Но эти усилия по отслеживанию COVID-19 на индивидуальной основе не в состоянии угнаться за быстро распространяющимся вирусом, который часто распространяется от людей, которые еще не больны.

Отслеживание контактов во Франции и Бельгии оказалось невозможным, поскольку в обеих странах наблюдается резкий рост инфекций. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, соседка Словакии - Чешская Республика, в настоящее время страдает самым высоким на континенте уровнем госпитализаций. Около 1% населения страны в настоящее время инфицировано COVID-19.

Этой осенью все эти страны и многие из их соседей были вынуждены ввести ограничения в отношении бизнеса и социальной жизни своих граждан.

Количество случаев инфицирования в Словакии за последние две недели удвоилось, что вынудило страну ввести аналогичные ограничения. Как заявил в четверг журналистам премьер-министр Игор Матович, план массового тестирования – лучший способ сделать эти ограничения мягкими и краткими. «Поверьте мне, это единственный способ избежать полного локдауна и связанного с ним неизбежного экономического ущерба», – сказал он. Правительство закупило миллионы тестов для подготовки к кампании.

Существуют, однако, пределы того, что может достичь программа массового тестирования, и некоторые из этих проблем проявились в пятницу, когда началось тестирование.

На импровизированных пунктах тестирования не было ни персонала, ни достаточного количества документов, и их открытие пришлось отложить до позднего утра или полудня, по мере того, как поблизости собирались люди. Правительство изо всех сил пытается быстро нанять тысячи медицинских работников и студентов-медиков, которые необходимы для проведения тестов.

В центрах тестирования сотрудники жаловались, что им приходится покупать дезинфицирующее средство самостоятельно. Непонятно также, как правительство будет проверять, прошли ли люди, ходящие по улицам, проверку.

«У меня есть несколько вопросов, на которые нет ответа, как защитить от заражения людей, ожидающих тестирование», – сказал журналистам бывший премьер-министр и член оппозиции Петер Пеллегрини. «Я думаю, что это проект, который не был хорошо подготовлен».

Проводимые тесты не являются высококачественными диагностическими тестами ПЦР, которые использовались в Циндао и которые обнаруживают наличие вирусного генетического материала. Вместо этого правительство использует менее точные тесты на антигены, которые ищут специфические белки-шипы на поверхности вируса. Некоторые эпидемиологи опасаются, что относительно высокий уровень ложноотрицательных результатов приведет к тому, что инфицированные люди продолжат свою социальную жизнь.

«Они будут думать, что с ними все в порядке, и будут распространять инфекцию дальше», – сказала Александра Бразинова, эпидемиолог медицинского факультета Университета Коменского в Братиславе. «Мы опасаемся, что это вообще снизит доверие общественности к тестированию».

Правительство заявило, что других вариантов практически и не осталось. Одна больница в пятницу заявила, что ее палата COVID-19 заполнена, в то время как другие жаловались на нехватку персонала. Федерация ассоциаций работодателей страны, важное бизнес-лобби, заявила, что поддерживает массовое тестирование как неортодоксальную альтернативу длительному локдауну.

«Я думаю, что это замечательно, – сказала Деви Шридхар, профессор глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете. - Да, это не идеально, но мы слишком много спорили. Это не значит, что нужно стремиться выявить все случаи заболеваний... Просто нужно выявить большинство случаев».