По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров в Калифорнии
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Команды пожарных со всего Запада США, военные самолеты и силы Национальной гвардии прибыли в американский штат Калифорния в воскресенье для борьбы с двумя десятками крупных лесных пожаров, бушующих по всему штату. Лесные пожары полыхают в районе залива Сан-Франциско. Более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
«Пожары продолжают распространяться в разных направлениях и уже затронули несколько населенных пунктов», - сообщили в Департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии о крупнейшем пожаре, который получил название LNU Lightning Complex.
Пожары, которые возникли от ударов молний сухих гроз в Северной и Центральной Калифорнии за последнюю неделю, унесли жизни не менее шести человек и разрушили около 700 домов и других построек. В общей сложности в результате пожаров выгорел почти миллион акров земли.
LNU Lightning Complex, который начался как череда небольших пожаров, охватил территорию примерно в 340000 акров в округах Напа, Сонома, Лейк, Йоло и Солано.
На данный момент это второй по величине лесной пожар за всю историю американского штата, и по состоянию на полдень воскресенья он был локализован только на 17%. В южном направлении пожар, названный SCU Lightning Complex, распространился на территорию в 339 000 акров.
Бригады подкрепления и пожарные машины прибыли из Аризоны, Монтаны, Невады, Техаса и Юты, и еще больше находятся в пути.
В субботу Президент США Дональд Трамп объявил пожары крупным стихийным бедствием, распорядился выделить федеральные средства, чтобы помочь жителям и предприятиям, пострадавшим от пожаров в семи округах, оплатить временное жилье и ремонт.
Отмечается, что метеорологи во вторник прогнозируют еще больше сухих гроз.
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