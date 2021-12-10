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По меньшей мере 49 человек погибли в результате ДТП в Мексике
10 Декабря 2021 07:35
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МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 49 человек погибли, еще 58 пострадали в результате ДТП, которое произошло в четверг в штате Чьяпас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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По данным радиостанции Noticias MVS, грузовик с прицепом, перевозивший несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые люди выпали из прицепа.
Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства - выходцы Гватемалы.
«Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим», - сообщил на своей странице губернатор Чьяпаса. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.
Фото: mvsnoticias.com
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