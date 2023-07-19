По меньшей мере 12 человек погибли в результате схода оползня в Колумбии

БОГОТА. КАЗИНФОРМ - В результате оползня, вызванного проливными дождями, в горном районе центральной части Колумбии во вторник погибли по меньшей мере 12 человек, были разрушены несколько домов, сообщило агентство гражданской обороны страны. Сход оползня произошел в Кветаме, в провинции Кундинамарка, уничтожив все на своем пути, сообщил по телефону в агентстве гражданской обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.



На данный момент обнаружено 12 тел, среди погибших двое детей.

Спасатели гражданской обороны, Красного Креста, пожарные и военные продолжают поиски пропавших без вести среди тонны грязи и завалов.

Лавина перекрыла шоссе, соединяющее столицу Боготу с Вильявисенсио, столицей провинции Мета, важным сельскохозяйственным регионом.

Оползни являются обычным явлением в горной местности Колумбии из-за частых проливных дождей.

В результате последнего крупного оползня, произошедшего в стране в 2017 году в городе Мокоа, провинция Путумайо, погибло более 320 человек.