По маленькой домбре подарили павлодарским новорождённым

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Врачей и родителей малышей также поздравил оркестр. Музыканты исполнили казахские кюи, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Перинатальный центр областной больницы имени Султанова запустил акцию к празднику – «Дарим домбру». Маленькие сувениры-инструменты решили вручить новорождённым, которые появились на свет 4 июля.

«В Казахстане отмечают День домбры. У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты, мы это хорошо знаем. Но таким древним на всю Великую степь, объединяющим не только тюркоязычные, но и другие народы, является наша домбра, – рассказали в управлении здравоохранения. – Домбра получила признание во всём мире и стала народным достоянием. Это заслуженная оценка нашего инструмента в мире».

По маленькой домбре вручили родителям шестерых новорождённых.

В честь праздника во дворе перинатального центра прозвучали кюи в исполнении домбрового оркестра казахских народных инструментов имени Рустема Омарова областной филармонии имени Исы Байзакова.