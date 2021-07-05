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    04:09, 05 Июль 2021 | GMT +6

    По маленькой домбре подарили павлодарским новорождённым

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Врачей и родителей малышей также поздравил оркестр. Музыканты исполнили казахские кюи, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Перинатальный центр областной больницы имени Султанова запустил акцию к празднику – «Дарим домбру». Маленькие сувениры-инструменты решили вручить новорождённым, которые появились на свет 4 июля.

    «В Казахстане отмечают День домбры. У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты, мы это хорошо знаем. Но таким древним на всю Великую степь, объединяющим не только тюркоязычные, но и другие народы, является наша домбра, – рассказали в управлении здравоохранения. – Домбра получила признание во всём мире и стала народным достоянием. Это заслуженная оценка нашего инструмента в мире».

    По маленькой домбре вручили родителям шестерых новорождённых.

    В честь праздника во дворе перинатального центра прозвучали кюи в исполнении домбрового оркестра казахских народных инструментов имени Рустема Омарова областной филармонии имени Исы Байзакова.


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    Культура Общество Дата Павлодарская область
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