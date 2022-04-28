По льготному автокредитованию заработает единая электронная очередь - Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запуске электронной очереди по льготному автокредитованию сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У большинства банков уже оцифрованы данные опции, они работают сами как бы по своим направлениям. Но мы ставим задачу о том, чтобы все это интегрировать и завести в единую очередь, чтобы было удобно как для населения, так и для банков», - сказал заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Вместе с тем вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева ответила на вопрос – когда будет запущена электронная очередь.

«После того как все основные параметры будут завершены и выбраны банки второго уровня – после этого как раз сама электронная очередь и заработает», - пояснила А. Макашева.

Ранее сообщалось, на какой стадии находится процесс запуска программы льготного автокредитования.

«В настоящее время проводятся процедуры связанные с передачей необходимых средств от АО «Жасыл Даму» для реализации программы льготного автокредитования», - сказал заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.