По количеству вакцинированных граждан Казахстан находится на 57-м месте в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпе вакцинации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация идет закономерными темпами. Казахстан находится на 57-м месте по количеству вакцинированных граждан в мире. Это очень хорошая позиция, и темп у нас нормальный. Если мы будем форсировать на начальном этапе вакцинации, это может привести к тому, что население отвернется от самой вакцинации. Не должно быть форсирования. На начальном этапе должно быть четкое разъяснение, примеры, готовность системы, готовность самих медицинских работников, самих пунктов вакцинации», - сказал Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

«Очень важно было предоставить именно в отдалённых населенных пунктах, чтобы были передвижные рефрижераторы, которые бы могли довести вакцину до населения. Открыть оборудованные точки в торговых центрах и оснастить их специальными укладками по оказанию экстренной помощи, отработать все потоки. Очень большая логистика. Самое главное, что это процесс эволюционный. Граждане сейчас сами стремятся получить вакцину, которая у нас доступна в стране», - добавил министр.

Напомним, что министр здравоохранения прокомментировал информацию о случаях подделывания электронных паспортов вакцинации.







