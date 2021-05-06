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    19:07, 05 Май 2021 | GMT +6

    По количеству вакцинированных граждан Казахстан находится на 57-м месте в мире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпе вакцинации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцинация идет закономерными темпами. Казахстан находится на 57-м месте по количеству вакцинированных граждан в мире. Это очень хорошая позиция, и темп у нас нормальный. Если мы будем форсировать на начальном этапе вакцинации, это может привести к тому, что население отвернется от самой вакцинации. Не должно быть форсирования. На начальном этапе должно быть четкое разъяснение, примеры, готовность системы, готовность самих медицинских работников, самих пунктов вакцинации», - сказал Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

    «Очень важно было предоставить именно в отдалённых населенных пунктах, чтобы были передвижные рефрижераторы, которые бы могли довести вакцину до населения. Открыть оборудованные точки в торговых центрах и оснастить их специальными укладками по оказанию экстренной помощи, отработать все потоки. Очень большая логистика. Самое главное, что это процесс эволюционный. Граждане сейчас сами стремятся получить вакцину, которая у нас доступна в стране», - добавил министр.

    Напомним, что министр здравоохранения прокомментировал информацию о случаях подделывания электронных паспортов вакцинации.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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