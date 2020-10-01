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По каждому продукту будет устанавливаться своя индивидуальная ставка по кредиту – Нурлан Абдрахманов

Автор:  
Данияр Дауталиев
1 Октября 2020, 16:00
По каждому продукту будет устанавливаться своя индивидуальная ставка по кредиту – Нурлан Абдрахманов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что ведут работу над механизмом дифференциации предельных ставок по кредитам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это тоже поручение Главы государства, Агентством совместно с Национальным банком и совместно с Ассоциацией финансистов разрабатывается механизм дифференциации предельных ставок и установления предельных ставок по различным видам заемщиков и по различным видам продуктов. Эта работа в настоящее время ведется. Поэтому я сейчас не могу вам дать конкретные цифры или виды этих займов», - сказал на брифинге заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

Он также отметил, что идет анализ рынка. Изучаются банковские продукты, продукты микрофинансовых организаций.

«По каждому продукту, для каждой категории заемщиков будет устанавливаться своя индивидуальная предельная годовая эффективная ставка по кредиту», - сказал спикер.

Ранее он сообщил , что о работе над механизмом реабилитации заемщиков.


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