По какой цене реализуют бензин и дизтопливо в регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –О предельных ценах на бензин и дизтопливо в регионах Казахстана рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Республике Казахстан сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов»,- напомнил Болат Акчулаков.
Было отмечено, что с учетом налога на добавленную стоимость предельные цены установлены на следующем уровне:
1) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;
2) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;
3) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;
4) дизельное топливо регионально от 230 до 260 тенге - предельная цена за литр.
По данным ведомства, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях дизельное топливо – 260 тенге за литр.
В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях – 230 тенге за литр.
Было отмечено, что касательно механизма ценообразования на нефтепродукты по истечению 180 дней Министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются меры.
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