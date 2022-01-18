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По какой цене отпускается бензин и дизтопливо на казахстанском рынке

18 Января 2022 10:26
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По какой цене отпускается бензин и дизтопливо на казахстанском рынке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По какой цене отпускается бензин и дизтопливо на казахстанском рынке и какие меры приняты по недопущению повышения цен на нефтепродукты. Об этом сообщил в ходе заседания Правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время министерством реализуются меры по недопущению роста инфляции, повышения цен на нефтепродукты. Сейчас приняты соответствующие приказы, направленные на стабилизацию отрасли горюче-смазочных материалов», - пояснил министр энергетики на заседании Правительства.

Цены на нефтепродукты на рынке:

1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

5) дизельное топливо - 230-260 тенге за литр.

К дополнительным мерам по контролю за перетоками горюче-смазочных материалов, ввиду диспаритета цен в сравнении с соседними странами-участницами ЕАЭС, министерством предлагается запрет на въезд транспорта с самостоятельно установленными баками, ограничить пересечение транзитным транспортом не более одного раза в сутки, запрет на отгрузку некоторых нефтепродуктов ЖД транспортом без уплаты ЭТП за пределы Республики Казахстан.

«Также предлагается усилить контроль запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на границах со стороны уполномоченных органов, возможность установления на АЗС дифференцированных цен на импортное топливо, четкая регламентация процедур поставок дизельного топлива для весенне-полевых работ, рассмотреть возможность увеличения ЭТП на нефтепродукты и полуфабрикаты, за исключением бензинов и дизельного топлива, не ниже уровня ЭТП на нефть», - отметил Болат Акчулаков.


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#Правительство РК   #Энергетика   #Экономика   #Цены и тарифы   #Нефть  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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