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По какому расписанию будет курсировать медпоезд «Саламатты Қазақстан»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Апреля 2023, 17:00
По какому расписанию будет курсировать медпоезд «Саламатты Қазақстан» Фото: railways.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который 26 апреля стартует со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года, утвердили в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

«Cтало традиционным, что поезда здоровья дают возможность жителям самых отдаленных станций получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Только по итогам прошлого года 80 649 жителей около 150 станций смогли получить лечебно-консультационные услуги, в том числе 21 867 детей. При этом, были проведены 5 097 небольших операций, а стоматологическую помощь получили 26 587 человек. Кроме того, специалисты медицинского поезда сделали циркумцизио (обрезание) 59 детям. Всего в медицинских поездах количество врачебных посещений составило 389 388 раз. Общая протяженность маршрута по республике составила 22 009 км», - сообщили в КТЖ.

В этом году население отдаленных станций вновь имеет возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд будет оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Нынешний график движения медпоезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

С расписанием медпоезда можно ознакомиться здесь.

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