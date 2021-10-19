По каким вопросам столичные жители чаще всего обращаются в полицию
«В основном обращения поступают по правилам дорожного движения. Даже за вчерашние дежурные сутки 13 обращений, один видеозвонок и 12 обращений в чат-боты поступили по правилам дорожного движения: неправильная парковка автотранспорта. Когда данные сообщения поступают в текстовом варианте, мы незамедлительно пользуемся ручным вводом «102», чтобы оперативно отработать вызов», - отметил Кайрат Раушанов.
Помимо дорожно-транспортных происшествий, столичные жители обращаются в полицию по вопросам нарушения тишины и покоя.
«Вчера был вызов, что в подъезде сломали окно и исправили нужду. Такого рода сообщения поступают от граждан», - добавил начальник управления Центра оперативного управления Кайрат Раушанов.
Ранее сообщалось , могут ли видеозвонки на «102» от горожан стать доказательством в суде.