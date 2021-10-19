НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким вопросам столичные жители чаще всего обращаются в полицию? На этот вопрос в ходе брифинга ответил начальник управления Центра оперативного управления столичного департамента полиции Кайрат Раушанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В основном обращения поступают по правилам дорожного движения. Даже за вчерашние дежурные сутки 13 обращений, один видеозвонок и 12 обращений в чат-боты поступили по правилам дорожного движения: неправильная парковка автотранспорта. Когда данные сообщения поступают в текстовом варианте, мы незамедлительно пользуемся ручным вводом «102», чтобы оперативно отработать вызов», - отметил Кайрат Раушанов.

Помимо дорожно-транспортных происшествий, столичные жители обращаются в полицию по вопросам нарушения тишины и покоя.

«Вчера был вызов, что в подъезде сломали окно и исправили нужду. Такого рода сообщения поступают от граждан», - добавил начальник управления Центра оперативного управления Кайрат Раушанов.

Ранее сообщалось , могут ли видеозвонки на «102» от горожан стать доказательством в суде.