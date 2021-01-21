По каким вопросам обращаются казахстанцы в Фонд медстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким вопросам обращаются казахстанцы в Фонд социального медицинского страхования. Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал глава фонда Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд как слышащая организация стоит на защите здоровья пациентов и уделяет главное внимание обратной связи через все свои каналы коммуникаций. Основная часть обращений и жалоб поступает через бесплатный контакт-центр 1406. Эти обращения проходят трехуровневую модель обработки. На первом уровне проводится консультация оператора. На втором уровне обращение передается медицинским организациям и филиалам фонда. На третьем уровне проводится контроль качества ответов медицинских организаций и анализа причин обращений», - отметил Болат Токежанов.

По его словам, распространение получает мобильное приложение Qoldau 24/7, через которое также можно направить свое обращение, проверить статус в системе ОСМС.

«В прошлом году через приложение поступило более 22 тысяч обращений. С учетом того, что увеличивается число пользователей, мы планируем расширить возможности приложения. В течение прошлого года мы приняли и обработали около 720 тысяч обращений. Больше 95% - это консультации по участию в системе ОСМС, получению медицинской помощи по коронавирусу. Из этих обращений - около 8 тысяч жалоб в адрес медицинских организаций, имеющих договор с фондом. По всем жалобам приняты меры и даны ответы заявителям. Из указанного количества жалоб по 214 обращениям фондом проведен мониторинг качества и объема оказания медицинской помощи», - пояснил спикер.

Он отметил, что чаще всего население жалуется на недоступность консультативно-диагностических услуг. Это отсутствие оборудования, длительность ожидания, невыдача направления, дефицит кадров), грубое отношение и некомпетентность медицинских работников, качество оказания медицинской помощи, направление на платные услуги, отказ в госпитализации, длительное ожидание консультативно-диагностических услуг (КДУ).