По каким вопросам казахстанцы чаще всего обращаются в Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Министерство юстиции поступило более 13 000 (13260) обращений от физических и юридических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2020 году в Министерство юстиции поступило более 13 000 (13260) обращений от физических и юридических лиц (в 2019 году – 12 257).

Большее количество приходится по вопросам исполнительного производства (6865) и юридических услуг (2877).

В ведомстве добавили, что на сегодня совместно с Генеральной прокуратурой идет пилотное апробирование информационной системы «е-Обращение» с организацией «Единый центр приема обращений граждан «Нәтиже»» на базе Госкорпорации «Правительство для граждан».