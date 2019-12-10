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По каким вопросам казахстанцы чаще всего обращаются в Комиссию по правам человека

10 Декабря 2019 18:28
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По каким вопросам казахстанцы чаще всего обращаются в Комиссию по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким вопросам казахстанцы чаще всего обращаются в Комиссию по правам человека при Президенте РК, рассказал председатель этой комиссии Куаныш Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В кулуарах круглого стола, посвященного международному Дню прав человека в МИД РК, Куаныш Султанов поделился своим мнением о понятии «права человека».

«Этот вопрос не имеет никакого предела. И года в год эта работа должна совершенствоваться. С одной стороны можно говорить о правах человека очень просто - человеку должны быть гарантированы свобода, возможность жить, работать, благополучно пользоваться конституционными возможностями, такими как получение образования, медицинское страхование и гарантии. То есть это понятие связано с уровнем и качеством жизни, поэтому все эти вопросы наша комиссия периодически рассматривает, и мы ежегодно готовим доклад Главе государства. Глава государства эти доклады направляет Правительству. Не все наши предложения проходят, но в то же время, к примеру, во время принятия Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса многие наши предложения были приняты», - сказал Куаныш Султанов, отвечая на вопросы журналистов.


Спикер отметил, что мы должны создавать правовое общество.

«Из года в год уровень жизни растет, и молодежь начинает принимать активное участие в государственных процессах», - подчеркнул Куаныш Султанов.

Он также сообщил, по каким вопросам в Комиссию по правам человека чаще всего обращаются граждане.

«В последние годы самая распространенная жалоба из писем, которые к нам поступают, на судебные и правоохранительные органы, в частности, превышение власти со стороны правоохранительных органов, по необъективным судебным решениям. Но мы только по этим письмам не можем говорить, что все так плохо. В то же время я могу сказать, что в последнее время органы прокуратуры, судебные органы по настоянию нашей комиссии все больше создают условия для беспрепятственного приема граждан и ответа на их вопросы», - резюмировал Куаныш Султанов.


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Ключевые слова: Права человека, Акорда, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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