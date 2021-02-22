По каким вопросам чаще всего казахстанцы обращаются в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 13 тысяч встреч с населением провели казахстанские полицейские в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение вопросов обеспечения безопасности граждан с учетом их мнений стало важной частью работы полицейских. Только в прошлом году сотрудники подразделений полиции провели порядка 13 тысяч встреч с населением. Глава МВД Ерлан Тургумбаев регулярно ведет личный прием граждан. На минувшей неделе на площадке партии «Nur Otan» министр принял онлайн 30 человек», - сказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

Он процитировал главу МВД: «Именно в ходе прямого диалога с людьми нередко на поверку выходят проблемы, которые мы должны решать безотлагательно. Главная задача полиции – помогать гражданам в решении их вопросов. От этой работы зависит оценка Министерства внутренних дел в целом».

Чаще всего, по словам спикера, граждане обращаются к министру по вопросам полноты, качества и сроков расследования уголовных дел, непринятия мер по тем или иным проблемам; с просьбами разобраться с законностью и обоснованностью принимаемых решений, а также с предложениями по улучшению работы органов внутренних дел.

«В рамках реализации поручений Главы государства МВД внедряет новые форматы работы с населением. В рамках открытого диалога оказано свыше 360 тысяч консультаций, рассмотрено 205 тысяч обращений. Эти цифры говорят о том, что часто гражданам достаточно вовремя получить от полицейских полезную информацию. Мы будем укреплять обратную связь с населением, защищать их от преступных посягательств, особый акцент делая на профилактике правонарушений», - процитировал министра Н. Ораз.