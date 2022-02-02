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По каким видам спорта могут наиболее успешно выступить казахстанцы на Олимпиаде в Пекине

2 Февраля 2022 17:37
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По каким видам спорта могут наиболее успешно выступить казахстанцы на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На XXIV зимней Олимпиаде в Пекине казахстанские спортсмены наиболее удачно могут выступить во фристайл-могул, фристайл-акробатике, шорт-треке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первой зимней Олимпиадой для суверенного Казахстана были Игры в Лиллехаммере 1994 года. Олимпиада в Пекине станет восьмой по счету за 30 лет Независимости. В спортивной истории независимого Казахстана на зимних Олимпиадах было завоевано: одна золотая медаль, три серебряных и четыре бронзовые. В том числе, первый и единственный казахстанский чемпион зимней Олимпиады – Владимир Смирнов. Следует также отметить вклад призеров зимних Олимпиад Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена и руководителя сборной по фристайл-могулу Юлии Галышевой», – говорится в релизе.

Сообщается, что ожидается участие в XXIV Зимней Олимпиаде более 3 000 спортсменов из 95 стран. Согласно программе соревнований будет разыгран комплект из 109 медалей по 15 видам спорта.

Знаменосцами олимпийской сборной Казахстана будут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова.

Отмечается, что самым старшим по возрасту спортсменом в сборной является 35-летний лыжник Евгений Величко. Самой младшей – 16-летняя Анастасия Городко, бронзовый призер Чемпионата мира 2021 года, которая будет выступать в фристайл-могул.

«Самая опытная в олимпийских играх – команда фристайл-могул. Юлия Галышева в этом виде спорта завоевала «бронзу» на Олимпиаде 2018 года. Нынешние Игры для нее четвертые. Дмитрий Рейхерд – чемпион Азиатских игр и Универсиады, для него нынешняя Олимпиада тоже четвертая. Павел Колмаков – призер этапов Кубка мира, для него эти Игры третьи. Также сильный состав в команде по шорт-треку. В ней чемпион этапа Кубка мира Абзал Ажгалиев, для него эти предстоящие Игры третьи, призер этапов Кубка мира Денис Никиша, для него Игры в Пекине также будут третьими. Одна из опытных спортсменок сборной РК – Екатерина Айдова, чемпион мира среди юниоров (2010), предстоящая Олимпиада будет для нее четвертой», – сообщает пресс-служба Министерства.

Первым из казахстанских спортсменов, получившим олимпийскую лицензию на лыжное двоеборье стал Шынгыс Ракпаров.

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#Спорт   #Минкультуры   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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