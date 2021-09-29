По каким статьям преследовались жертвы политических репрессий, выяснит госкомиссия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкомиссии предстоит выявить статьи, по которым преследовались жертвы политических репрессий. Об этом заявил член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель Проектного офиса по сопровождению деятельности Госкомиссии Сабыр Касымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, репрессии осуществлялись и в ходе насильственной коллективизации; и в ходе хлебозаготовок, мясозаготовок и другой сельхозпродукции; и в ходе грабительского налогового обложения; и в ходе принудительного оседания и других силовых кампаний. К ним применялись самые разные статьи Уголовного кодекса.

«Чтобы придать откровенно бесчеловечным, нарушающим незыблемые естественные (данные человеку от природы) и гражданские права – с целью создать видимость законности, большевистско-сталинская власть оперативно штамповала репрессивные статьи в Уголовный кодекс. Казахстанцы осуждались по статьям 60, 61, 73, 102,107, 127, 135 и другим статьям, действовавшего тогда на территории Казахстана Уголовного кодекса РФСФР 1926 года. Рабочим группам Госкомиссии и региональным комиссиям предстоит выявить и другие статьи, по которым преследовались жертвы репрессий», - сказал Сабыр Касымов, выступая на семинаре, посвященном этим вопросам.

Спикер отметил, что только по отдельным, выявленным комиссией Президиума Верховного Совета Казахстана фактам, в ходе силовых хлебозаготовок, мясозаготовок, и иных заготовок сельскохозяйственной продукции к административно-уголовной ответственности привлечены 56 тыс. 498 человек, из них было осуждено более 34 тыс. наших граждан.

«Бывший руководитель КазКрайКома Голощекин докладывал, что только по заготовительной компании с октября с 1928 года по 1 декабря 1929 года по судебной линии расстреляно 125 человек, по линии ОГПУ - 152 человека расстреляны. Сейчас перед Региональными группами стоят масштабные задачи по выяснению: сколько человек расстреляно за годы проведения насильственных заготовок сельхозпродукции; сколько всего казахстанцев привлечено к уголовной и административной ответственности – осуждены приговорами судов и внесудебных органов, высланы за все годы проведения насильственных заготовок; сколько жертв и пострадавших казахстанцев, попавших под жернова репрессий по заготовительным кампаниям, на которых не оформлялись процессуальные документы, то есть не заводились уголовные и административные дела и многое другое», - резюмировал Сабыр Касымов.