По каким статьям преследовались жертвы политических репрессий, выяснит госкомиссия
По его словам, репрессии осуществлялись и в ходе насильственной коллективизации; и в ходе хлебозаготовок, мясозаготовок и другой сельхозпродукции; и в ходе грабительского налогового обложения; и в ходе принудительного оседания и других силовых кампаний. К ним применялись самые разные статьи Уголовного кодекса.
«Чтобы придать откровенно бесчеловечным, нарушающим незыблемые естественные (данные человеку от природы) и гражданские права – с целью создать видимость законности, большевистско-сталинская власть оперативно штамповала репрессивные статьи в Уголовный кодекс. Казахстанцы осуждались по статьям 60, 61, 73, 102,107, 127, 135 и другим статьям, действовавшего тогда на территории Казахстана Уголовного кодекса РФСФР 1926 года. Рабочим группам Госкомиссии и региональным комиссиям предстоит выявить и другие статьи, по которым преследовались жертвы репрессий», - сказал Сабыр Касымов, выступая на семинаре, посвященном этим вопросам.
Спикер отметил, что только по отдельным, выявленным комиссией Президиума Верховного Совета Казахстана фактам, в ходе силовых хлебозаготовок, мясозаготовок, и иных заготовок сельскохозяйственной продукции к административно-уголовной ответственности привлечены 56 тыс. 498 человек, из них было осуждено более 34 тыс. наших граждан.
«Бывший руководитель КазКрайКома Голощекин докладывал, что только по заготовительной компании с октября с 1928 года по 1 декабря 1929 года по судебной линии расстреляно 125 человек, по линии ОГПУ - 152 человека расстреляны. Сейчас перед Региональными группами стоят масштабные задачи по выяснению: сколько человек расстреляно за годы проведения насильственных заготовок сельхозпродукции; сколько всего казахстанцев привлечено к уголовной и административной ответственности – осуждены приговорами судов и внесудебных органов, высланы за все годы проведения насильственных заготовок; сколько жертв и пострадавших казахстанцев, попавших под жернова репрессий по заготовительным кампаниям, на которых не оформлялись процессуальные документы, то есть не заводились уголовные и административные дела и многое другое», - резюмировал Сабыр Касымов.