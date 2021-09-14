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    17:51, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    По каким причинам могут отказать в прикреплении к поликлинике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов озвучил механизм прикрепления к поликлиникам детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети, проживающие в домах ребенка, интернатах, специализированных организациях для детей, а также лица, проживающие в медико-социальных организациях, прикрепляются к организациям ПМСП только в зоне территориального обслуживания. Лиц, не достигших 18 лет, вправе прикрепить законные представители ребенка. Если вы прикрепились к одной организации ПМСП, то открепление от предыдущей осуществляется автоматически. Прикрепиться можно в пределах одной административно-территориальной единицы», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

    Он отметил, что свободный выбор специалиста ПМСП осуществляется с учетом количества его прикрепленного населения на участке. То есть, если вам пришел отказ в прикрепление на определенный участок, это говорит о его переполненности населением, которое уже закреплено.

    «Для прикрепления по месту постоянного или временного проживания реализована государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП». Отметим, что право выбора на прикрепление к поликлиники дается не более одного раза в год», - сообщил спикер.

    «При непосредственном обращении граждан их запросы рассматриваются специалистами организации, которые оформляют запрос. Специалист проводит рассмотрение запроса на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки либо о мотивированном отказе», - заключил Т. Муратов.

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    Здравоохранение Астана
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