По каким причинам могут отказать в прикреплении к поликлинике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов озвучил механизм прикрепления к поликлиникам детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети, проживающие в домах ребенка, интернатах, специализированных организациях для детей, а также лица, проживающие в медико-социальных организациях, прикрепляются к организациям ПМСП только в зоне территориального обслуживания. Лиц, не достигших 18 лет, вправе прикрепить законные представители ребенка. Если вы прикрепились к одной организации ПМСП, то открепление от предыдущей осуществляется автоматически. Прикрепиться можно в пределах одной административно-территориальной единицы», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

Он отметил, что свободный выбор специалиста ПМСП осуществляется с учетом количества его прикрепленного населения на участке. То есть, если вам пришел отказ в прикрепление на определенный участок, это говорит о его переполненности населением, которое уже закреплено.

«Для прикрепления по месту постоянного или временного проживания реализована государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП». Отметим, что право выбора на прикрепление к поликлиники дается не более одного раза в год», - сообщил спикер.

«При непосредственном обращении граждан их запросы рассматриваются специалистами организации, которые оформляют запрос. Специалист проводит рассмотрение запроса на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки либо о мотивированном отказе», - заключил Т. Муратов.