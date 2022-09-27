По каким причинам иностранным гражданам отказывают в получении ИИН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Случаев отказа в получении ИИН гражданами России не зафиксировано. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции в СЦК Асет Турысов ответила на вопрос журналистов, по каким причинам иностранцам отказывают в получении ИИН.

«Отказы возможны только в том случае, если паспорт не соответствует оригиналу. Но у нас пока таких случаев не было. Если на границе какие-то есть другие вопросы, то это к погранслужбе. К нам приходят с оригиналом паспорта. Если оригинала нет, то мы отказываем в приеме заявления», - сказал вице-министр ведомства.

Также он заверил, что на сегодня никаких проблемных и скандальных моментов в связи с очередями и получением ИИН в ЦОНах зафиксировано не было.

«Если такого рода что-то будет, в местах есть соответствующие службы, которые следят за порядком. Пока зафиксировано не было. Надеюсь такого не будет», - заявил Асет Турысов.

Ранее сообщалось, что с начала года принято 97 тысяч заявок на получение ИИН от граждан России.









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